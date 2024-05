SAN BENEDETTO – Di seguito la lettera del sindaco, Antonio Spazzafumo, indirizzata a Monsignor Gianpiero Palmieri in occasione della sua nomina a vescovo della Diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto.

“Eccellenza,

apprendo con gioia della sua nomina alla guida della Diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto. Mi permetta di rivolgerLe un sentito e affettuoso benvenuto a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale tutta e della comunità che rappresento.

Come lei ha già avuto modo di dire, sono convinto che, sotto la sua guida, le comunità di questo territorio, che in parte già conosce in luce del servizio pastorale alla guida della Diocesi di Ascoli Piceno, troveranno nuove e ancor più confortanti occasioni per recuperare appieno il senso di una unità di intenti e di collaborazione che, come Lei giustamente afferma, possa superare definitivamente velleità identitarie ormai anacronistiche.

È anche questo il modo per continuare a rendere attuale e viva l’eredità che il nostro amato vescovo Carlo si appresta a lasciarci.

San Benedetto è una città di mare e, per sua natura, è città aperta al confronto, allo scambio, alla conoscenza che arricchisce, e aperti sono i cuori dei fedeli che, il prossimo 30 giugno, La accoglieranno in questa nuova famiglia di cui si accinge ad assumere la guida pastorale.

Con ogni migliore augurio”.