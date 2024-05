SAN BENEDETTO – Nota del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo.

La scomparsa di Lino Fava è una perdita importante per la comunità sambenedettese.

Storico imprenditore, aveva saputo cogliere al volo le opportunità offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie in ambito lavorativo.

Attivo in politica come nel sociale, anche attraverso l’adesione ai valori Lions si è fatto promotore di diverse iniziative solidali a supporto del prossimo in difficoltà.

Resterà il ricordo di un uomo generoso, gioviale, profondamente coinvolto nelle vicende della nostra comunità.