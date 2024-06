COSSIGNANO (AP) – Lo spettacolo Oh! Il libro che fa dei suoni, previsto mercoledì 26 giugno alla Chiesa dell’Annunziata di Cossignano nell’ambito di Sparse Plus festival – progetto finanziato dal programma Europa Creativa su iniziativa di AMAT, ente capofila, con Fondazione Toscana Spettacolo e altri soggetti europei di Estonia, Lituania, Romania, Svezia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania e Polonia – è rinviato al 7 agosto per imprevisti problemi di salute di uno dei componenti della compagnia.

Ingresso gratuito. Inizio spettacolo ore 21.15.