ALBA ADRIATICA (TE) – Il King&Queen serie A parte con il grande pubblico che già alle ore 15.15 ha preso posto sulle tribune per assistere allo spettacolo del beach volley. I campioni della pallavolo indoor non si sono risparmiati sia in campo che nei pressi della Umby Racing beach arena di fianco allo stabilimento Al Faro. Tanti autografi e tantissimi selfie con i tifosi.

A proposito di tifosi è arrivato, anche da oltre manica, Jason Zeng che da Londra ha raggiunto Alba Adriatica per seguire e tifare Zaytsev e soci. Spettacolo nello spettacolo e grande beach volley.

Prima gara all’insegna dell’equilibrio nel King serie A, Parodi-Marchisio hanno superato al tie break Beretta-Cavuto. Primo set in favore di questi ultimi che si imponevano per 17-15. Secondo set che vedeva Parodi-Marchisio andare sul pari 1-1 con il risultato di 22-20. Il tie break come detto era a favore di Simone ed Andrea per 11-3 con Beretta che giocava per onor di firma, accusando problemi fisici.

Toccava alle donne. Un secco 2-0 quello della coppia Kossareva/Bole che lasciavano a 14 ed 11 le avversarie Folie/Prandi.

Era la volta della prima gara del girone B. C’era lo Zar in campo. Zaytsev-Candellaro superavano 2-0 Alletti-Galliani. Il primo set terminava 17-14, mentre il secondo 17-11 con lo Zar conquistava set e partita, realizzando 4 muri consecutivi. Ultima gara della giornata ancora al tie break. Malinov in coppia con Malual superavano 2-1 (19-17, 14-17, 11-7) Ricci- Falcone. Venerdì si comincia alle 9,30.

I match di venerdì 21 giugno: ore 09.30 Folie – Kossareva / Prandi-Bole. Ore 10.10 Marchisio – Beretta /Parodi- Cavuto. Ore 10.50 Malinov-Falcone / Malual Ricci. Ore 11.30 Zaytsev-Galliani / Alletti-Candellaro. Ore 15.30 Folie- Bole / Kossareva- Prandi. Ore 16.10 Marchisio-Cavuto / Beretta-Parodi. Ore 16.50 Malinov -Ricci / Malual-Falcone. Ore 17.30 Zaytsev-Alletti / Galliani – Candellaro.

Sabato 22 giugno ore 16 Finale Femminile, a seguire Finale Maschile.