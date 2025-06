ALBA ADRIATICA – Il Comune di Alba Adriatica, in collaborazione con la Beach Sport Asd, si preparano ad accogliere la tappa della “Serie Beach1”, un evento che assume le caratteristiche di un campionato italiano grazie alla presenza di atleti di spicco del ranking nazionale.

Questo quanto emerso dalla confrenza stampa svoltasi il 5 giugno presso lo stabilimento Al Faro, dove sono stati illustrati gli eventi di beach volley previsti per il mese di giugno. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di Paolo Tribuiani, assessore allo sport e turismo del Comune di Alba Adriatica, Stefano Zaccaretti, presidente della Beach Sport, Christian Di Berardino, referente Fipav Abruzzo, e Gianni Capasso, delegato nord ovest della Federvolley.

“L’amministrazione comunale di Alba Adriatica è sempre vicina alla Beach Sport e a tutte le manifestazione sportive che organizza dal beach volley, al beach rugby giovanile e al beach soccer. – ha dichiarato l’assessore allo sport di Alba Adriatica Paolo Tribuiani – Sabato al campionato italiano di beach volley Serie Beach1, ci saranno atleti tra i primi posti del ranking italiano e questo non ci può far che piacere”

Per il torneo maschile, spiccano nomi come Giacomo Titta, Mauro Sacripanti,Edgardo Ceccoli, Matteo Martino, Giacomo Spadoni, Michele Luisetto, Davis Krumins, Marco Caminati. Il tabellone femminile vedrà sfidarsi Giada Benazzi, Erika Ditta, Camilla Sanguigni, Sofia Balducci, Eleonora Annibalini, Giulia Toti, Courtney Schwan, Arianna Barboni. Una wild card è stata assegnata alla promettente coppia abruzzese-marchigiana Marco Di Felice, Gaetano Penna.

Il fischio d’inizio, è atteso per sabato 7 giugno alle ore 9 con gli arbitri coordinati da Carlo Monterisi.

Oltre all’evento principale, sono previste tappe giovanili per le categorie under 20, under 18, under 16 e under 14, che si svolgeranno martedì 10 e mercoledì 11 giugno.

Tutte le competizioni si terranno presso lo stabilimento Al Faro di Alba Adriatica. Saranno utilizzati 4 campi da gioco, inclusa la Beach Arena “Umby Racing”, campo centrale dell’evento.