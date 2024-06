TOLENTINO (MC) – Il 17 giugno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolentino hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un giovane, indagato per rapina aggravata e lesioni nei confronti di un’anziana.

I fatti si erano verificati nel pomeriggio del 24 maggio scorso, quando i militari erano intervenuti nel centro di Tolentino dove la donna ultranovantenne, dopo aver prelevato del denaro presso l’ufficio postale, veniva seguita da un giovane ivi appostato che, al fine di strapparle brutalmente dalle mani la borsa (contenente la somma prelevata di euro 500 ed effetti personali), la spintonava tanto da farla cadere a terra e cagionarle una frattura alla spalla, per poi dileguarsi nelle strette vie del centro storico.

Nell’immediatezza gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile raccoglievano le prime notizie utili alla ricostruzione della vicenda e, nel corso della successiva attività info-investigativa posta in essere con metodi tradizionali (accertamenti informativi nel territorio, servizi di osservazione, analisi sistemi di videosorveglianza), venivano acquisiti concreti elementi di colpevolezza a carico di un trentenne del luogo, già noto ai Carabinieri per reati contro il patrimonio e legami con l’ambiente degli stupefacenti.

L’attività svolta dai militari operanti veniva relazionata alla Procura della Repubblica di Macerata; su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina e lesioni entrambi aggravati.

I militari del Norm hanno dato esecuzione all’ordinanza e tradotto il giovane al carcere di Ancona.