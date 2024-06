SAN BENEDETTO – Realizzato grazie ad un contributo del Centro per il Libro e per la Lettura, prende il via a luglio un ciclo di incontri all’aperto intitolato “Letture di CAA in Pineta”, realizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’associazione michelepertutti nell’ambito del progetto “Officina Lesca: la mia biblioteca è differente”.

Gli appuntamenti in calendario, con inizio a partire dalle 17:00, si terranno giovedì 11 e 18 luglio al parco Woityla, giovedì 29 agosto al parco Cerboni e giovedì 5 settembre di nuovo al parco Woityla. Le “Letture di CAA in Pineta” nascono con l’intento di stimolare l’ascolto e migliorare la qualità di vita dei bambini con bisogni comunicativi complessi.

La sigla CAA infatti sta per Comunicazione Aumentativa Alternativa, abilità che permette anche ai bambini e alle bambine con fragilità di sviluppare una capacità comunicativa molto alta.

“Siamo molto contenti di poter intraprendere questo progetto con la Biblioteca Lesca – ha detto la presidente michelepertutti, Cristiana Carniel – perché amplifica gli strumenti messi a disposizione dell’inclusione e allena la volontà di far emergere in tutti i partecipanti indipendenza e autonomia. Questa sinergia di idee ci accompagnerà durante l’estate e invitiamo tutti a partecipare”.

L’associazione michelepertutti da sempre accoglie iniziative e attività legate allo sviluppo del potenziale di tutti e tutte nonostante le fragilità: l’obiettivo è continuare a rappresentare un valido alleato per le famiglie che vogliono contribuire alla ricerca del benessere psicofisico del bambino con opportunità diverse e incentrate sullo stare insieme, al fine di sensibilizzare anche al problema della comunicazione e all’importanza che la CAA riveste in tale ambito.

Le “Letture di CAA in pineta” esprimono il potenziale che il corretto strumento comunicativo presenta se progettato adeguatamente sulle necessità dei piccoli a partire dalla curiosità tipica di chi inizia a conoscere il mondo e vuole esprimere il proprio stupore.