SAN BENEDETTO – L’Asd La Mestrina ha vinto l’edizione 2024 del campionato italiano a squadre di società con canna da riva, svoltasi sul Molo Sud di San Benedetto, grazie alla perfetta organizzazione dell’Apsd San Benedetto Colmic del presidente Zefferino Guidi.

La squadra veneta, composta da Davide Mora, Federico Segato, Massimo Bacchiani e da Giorgio Boggi ha preceduto sul podio i romagnoli del Club Pesca Cervia (Michelangelo Vanzolini, Ignazio “Izio” Loconte, Marco Bacchiani e Umberto Fontemaggi) e i concittadini dell’Asd Lo Squalo Venezia, squadra composta da Leonardo Morando, Iacopo Collavoli, Fabio Pantani e da Matteo Francescato.

Quarto posto per la Csrc Portuali Ravenna e quinti i padroni di casa dell’Apsd San Benedetto Colmic, che hanno schierato nei tre giorni di gara Zefferino Guidi, Gennaro Ferrante, Domenico Pascullo, Davide Eugeni e Giorgio Storti. Hanno partecipato alla gara anche i salernitani della Spsd Arechi e l’Asd Lenza Salentina di Lecce.

«Sono stato molto felice – sono state le parole del giudice federale Giannino Marconi, presente anche in veste di componente del comitato nazionale federale del settore pesca di superficie – nel vedere in gara i migliori pescatori italiani della specialità, in una gara che ha messo in evidenza tutta la loro bravura». Apprezzamento per la qualità della competizione è giunta anche dal presidente del comitato provinciale di Teramo della Fipsas, Aurelio Del Governatore.

Hanno collaborato alla riuscita dell’evento l’amministrazione comunale di San Benedetto, la Fipsas, settore pesca di superficie, l’Autorità Portuale di Ancona, la Capitaneria di Porto di San Benedetto, il bar Il Molo e il Circolo Nautico Sambenedettese.