di Annalisa Signorile

SAN BENEDETTO – Per gli amanti dell’antiquariato e il vintage, torna L’Antico e le Palme. Si celebreranno i trent’anni di attività con un programma ricco di eventi e novità. Il patron dell’evento Gianni Brandozzi è soddisfatto del risultato ottenuto a riguardo della manifestazione che entra a far parte dei mercati storici d’Italia.

Avrà inizio, sabato 29 giugno dalle 16.30 alle 20. Alle ore 18 ci sarà un omaggio agli espositori storici della manifestazione, ai quali verrà consegnato un riconoscimento speciale.

Si proseguirà con una mostra fotografica “Una storia in…divisa”, a cura della Polizia Municipale di San Benedetto. Durante tutti i giorni di fiera sarà possibile acquistare le magliette personalizzate dell’evento. L’appuntamento è a San Benedetto, in viale Buozzi e rotonda Giorgini, con orario dalle 17 alle 24.

Centinaia di espositori da tutto il paese presenteranno un’ampia gamma di oggetti d’epoca: mobili antichi e vintage, opere d’arte, bijoux, musica in vinile, cd e cassette, libri fuori catalogo, occhiali da sole, fumetti e giradischi. Un vero paradiso per gli amanti del collezionismo e per chi cerca pezzi unici e originali.

Ogni oggetto d’antiquariato racconta un pezzo di passato e testimonia l’evoluzione del gusto e delle tecniche artigianali. Collezionarli significa preservarne la memoria e dare nuova vita. La ricerca di oggetti rari stimola la passione per il bello e la creatività. Sarà un’occasione per scoprire nuovi stili e tendenze.

Sempre più giovani sono attratti dal vintage, l’abbigliamento e gli accessori permettono di esprimere la propria personalità e di creare un look unico e distintivo.

Collezionare antiquariato significa coniugare passione, cultura, investimento e sostenibilità. I mercatini rappresentano un’esperienza ricca di spunti e di valore.

Per informazioni

Telefono: 0736256956 , 393 9862023