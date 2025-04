SAN BENEDETTO – Torna “L’Antico e le Palme”: il mercatino dell’antiquariato che celebra la storia, la cultura e la sostenibilità

Sabato 26 e domenica 27 aprile, dalle ore 9 alle 19, l’isola pedonale di San Benedetto del Tronto – lungo viale Buozzi e nella splendida cornice della Rotonda Giorgini – ospiterà una nuova edizione de “L’Antico e le Palme”, il mercatino dell’antiquariato che da oltre trent’anni è un appuntamento fisso per appassionati, collezionisti e curiosi provenienti da tutta Italia.

Oltre 100 espositori specializzati in antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo trasformeranno il cuore della città in un suggestivo viaggio nel tempo, tra mobili d’epoca, ceramiche, oggetti rari, vinili, abbigliamento d’antan e tanto altro.

Più che un semplice evento commerciale, “L’Antico e le Palme” è un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove il passato si fonde con il presente e le tradizioni locali tornano protagoniste. In un’epoca in cui la sostenibilità è sempre più centrale, acquistare oggetti vintage significa anche compiere una scelta responsabile: secondo dati nazionali, nel 2024 il mercato del vintage in Italia ha registrato una crescita del 15%, con oltre il 50% degli italiani che dichiara di preferire beni second-hand per ragioni etiche e ambientali.

In segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato sabato 26 aprile per la scomparsa del Santo Padre, l’organizzazione ha previsto un momento di raccoglimento e silenzio, sottolineando l’importanza dei valori condivisi anche in contesti di festa.

Vi aspettiamo a San Benedetto del Tronto per riscoprire insieme la bellezza del passato e costruire, attraverso gesti consapevoli, un futuro più sostenibile.

Prossime edizioni: 27 28 29 giugno | 22 23 24 agosto

Organizzazione Mostre d’Arte e Antiquariato

Via della Bonifica, 1- 63100 Ascoli Piceno

tel. 0736.256956 – mob 393.9862023