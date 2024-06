SAN BENEDETTO – I nostri sensi ci permettono di percepire il mondo, di poterne apprezzare la bellezza e di comunicare con gli altri. Le disabilità sensoriali, malgrado la loro diffusione, sono troppo spesso trascurate, spesso a causa di barriere mentali che possono essere facilmente superate, accogliendo le ricchezze e le potenzialità che ogni individuo è capace di esprimere. Dal 21 al 23 giugno, si alza il sipario sul 4° Festival dei Giovani Sordi, una rassegna di arte e spettacolo che quest’anno ha scelto San Benedetto per la diffusione della Cultura Sorda, attraverso spettacoli accessibili, a cura del Comitato Giovani Sordi Italiani (Cgsi) in collaborazione con Ente Nazionale Sordi (Ens) Ascoli-Fermo, ed Associazione Sordapicena.

L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa nella mattina di lunedì 17 giugno, presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale.

«Credo che sia un momento – introduce il discorso l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – in cui far capire alla cittadinanza quali siano le potenzialità anche di chi a volte viene etichettato con una disabilità che, in realtà e quello che noi creiamo attraverso le nostre mappe mentali. Penso che debbano esserci dei percorsi e delle attività che possano diminuire questa condizione, e questo può essere fatto solo attraverso questi momenti, che anzitutto sono culturali.»

«Il 4° Festival è anche l’occasione per festeggiare il 30° anniversario del Comitato dei Giovani Sordi, fondato nel 1994 – annuncia Emanuela Arma, consigliera del Cgsi – La scorsa edizione si è svolta a Bologna nel 2018, sono passati 6 anni e questo è il momento perfetto per festeggiarlo. Il 4° Festival è un’opportunità per i Giovani Sordi Italiani, perchè avranno la possibilità di tirare fuori i propri talenti e le proprie capacità in uno spazio adatto a loro. È importante mostrare i talenti delle persone sorde, perchè tutti possano capire che la disabilità è un handicap invisibile, che emerge nel momento della comunicazione. Noi dobbiamo sfatare i pregiudizi e mostrare che le persone sorde sono capaci di fare tutto.»

« Collaboriamo da anni con il Comitato dei Giovani Sordi ed in particolare con il Comune di San Benedetto del Tronto – chiosa il vicepresidente della Sordapicena Fausto Lucidi – Saremo presenti al Festival, sia nell’organizzazione, sia attraverso un piccolo spettacolo teatrale della Sordapicena, anche attraverso delle esposizioni sul lungomare»

Di seguito il programma. Per informazioni e biglietti visitare il sito https://www.cgsi-italia.it