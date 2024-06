di Lucia Pignati

SAN BENEDETTO – Questa sera, già dal tramonto e fino a tarda notte, potremo osservare la magica congiunzione astrale, visibile anche ad occhio nudo, tra la Luna e la stella più brillante della costellazione della Vergine, la stella Spica, che percorreranno il cielo sfiorandosi come in un “bacio”.

I due corpi celesti saranno visibili in direzione sud – sudovest e lo spettacolare “incontro” si potrà ammirare in tutta Italia”.

La vista dei due oggetti celesti, ad appena 0,5° di distanza, potrà essere resa ancora più magica se osservata con un buon binocolo che permetterà di seguire la stella quasi lambire il bordo del nostro satellite naturale o con un piccolo telescopio per ammirare al meglio i dettagli della superficie lunare.