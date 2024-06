SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato, il 14 giugno, il Calendario degli eventi estivi di San Benedetto, presso la sala consiliare del comune

Il sindaco, Antonio Spazzafumo, apre l’incontro. Presenti l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani, l’assessore alla pesca Laura Camaioni e l’assessore al turismo Cinzia Campanelli

Due punti all’ordine del giorno: breve presentazione del calendario estivo della città e avvio campagna comunicazione e marketing turistico e nuovo logo.

Immagini sensazioni ed emozioni, parole chiave del lavoro svolto fino ad oggi e filosofia che ha ispirato il cartellone con ben 230 eventi.

L’ Assessore alla cultura Lia Sebastiani – Calendario condiviso da tutti gli assessorati. Riconfermati eventi storici, inserite molte novità come la mostra che inizierà a luglio di Michelangelo Pistoletto. “Il desiderio è quello di dare spazio ai giovani e alla loro partecipazione attiva agli eventi cittadini”

Spazio a giovani e bambini con la “mostra degli eventi collaterali” del Collettivo Fresco e la notte bianco rosa”

Sono stati, per il comune, mesi di duro lavoro sinergico per esaltare le bellezze della città. L’assessore Laura Camaioni comunica che ogni martedì si terranno i giardini tematici con sfondo musicale; riconfermato Benedetto Brodetto.

Per la prima volta, presso la rotonda di Porto d’Ascoli, un evento dedicato al tartufo e il mercatino di via Mare e via Laureati si sposterà sul lungomare.

L’estate 2024 presenterà un’ offerta turistica ampia e varia nello spazio e nel tempo stimando e valorizzando ogni angolo: eventi e iniziative culturali sportive e tanto intrattenimento ogni settimana. L’ assessore al turismo, Cinzia Campanelli parla di accoglienza rinnovata: potenziate le iniziative che hanno già ricevuto un feedback positivo

“Rinfrescare l’immagine turistica della città usando tutti i canali indispensabili per esserci, proporci e confermare l’importanza di una località turistica come la nostra”, queste le parole del nuovo consulente di comunicazione per il comune, Carlo Aragrande che ha curato, insieme all’agenzia Atomo, il lavoro di restilyng del brand identity.

Movimento, armonia, ricchezza, originalità, identità e condivisione sono i termini identitari della proposta estiva. Il nuovo logo, dall’allineamento imperfetto, si compone di un insieme di linee che ricordano un cavalluccio marino, e le palme della Riviera, in un’ottica di avanzamento e futuro, all’insegna di un’esperienza ricca di sensazioni ed emozioni.

Oltre gli eventi in calendario, sul sito web turismo.comunesbt.it verranno aggiornati costantemente contenuti e suggerimenti.