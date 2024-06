SAN BENEDETTO – Si è svolta sabato 8 giugno, presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto, la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani con la premiazione del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU IX Edizione; evento a cura della Omnibus Omnes OdV e con il Patrocinio della Unric – ONU Italia, della Regione Marche e del Comune di San Benedetto.

La sala era gremita e le opere dei partecipanti tutte di ottimo livello. Ecco i vincitori:

Per le Scuole Primarie: 1° premio assoluto a Ciuche Raffaela Gabriela della Classe 5A Scuola Primaria di Acquaviva Picena, I.C. Spinetoli Acquaviva Monsampolo – Maestra Silvia D’Abbondio; 2° premio assoluto: lavoro di gruppo di Alesiani Daniel, Babar Imshaal, Baldi Giorgia, Biancacci Giulia, Cicconi Elisa, Fioravanti Nicolò, Fioravanti Tommaso, Foucault Di Sanzo Valentino, Gaye Mouhammad Abdallah, Giovannucci Sofia, Hmaied Rayan, Lombardelli Elia Manes, Mehmeti Soleil Linda, Oyinye Emanuella, Russo Alessandro, Scaramucci Lorenzo della Classe 1M Scuola “S. Pertini” di Pagliare del Tronto, IC Spinetoli Monsampolo Del Tronto Acquaviva Picena – Maestra Renata Claudia Olivieri.

Per le Scuole Secondarie di I° Grado: 1° premio ex aequo: Catelli Veronica della Classe II B Scuola “Curzi” ISC CENTRO di San Benedetto – Prof.ssa Alessandra Mazzocchi; 1° premio ex aequo: Emili Giulia & Rubini Simone della Classe I F Scuola Secondaria di I° grado di Villa Rosa, IC “S. Pertini” Martinsicuro – Prof. Monaco, Prof. Alfredo Celli, Prof.ssa Debora Vallese; 2° premio ex aequo: Mancini Giulia Rose & Mango Giulia della Classe I E Scuola “L. Cappella” ISC SUD di San Benedetto – Prof.ssa Silvia Micozzi; 2° premio ex aequo: Shevkunova Maria della Classe II C I.C. “G. Leopardi” di Grottammare – Prof.ssa Erica Perino.

Una esposizione dei disegni, tra cui i vincitori, è già allestita presso la Sala Consiliare del Comune. Dopo il saluto del Vice Sindaco Antonio Capriotti, sono intervenuti: il Comandante della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di San Benedetto, Alessandra Di Maglio; il docente UNICAM e direttore Master MARAC Alberto Felici; Maristella Lupo, figlia del noto artista Mario, una cui opera è stata riprodotta sugli attestati consegnati a tutti i giovanissimi partecipanti.