Pronto a giocare con i videogiochi che hanno fatto la storia? Due giornate ricche di attività e giochi ti aspettano al centro commerciale Portogrande!

Il 15 e 16 giugno ecco “Back to Games“, l’evento organizzato da Portogrande in collaborazione con l’associazione culturale “Fumetti Indelebili”.

Immergiti nel mondo videoludico contemporaneo e retro’ e gioca con la prima play station, il Nintendo 64, le XBOX !!! Rivivi le grandi emozioni nell’area giochi Arcade e Retro Gaming!

Grande divertimento con il raduno Cosplayer!

Potrai, inoltre, vedere ed ammirare i fumettisti all’opera.

“Back to Games” è un evento imperdibile per gli appassionati e divertente per tutti! Non mancare!