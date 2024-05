Il Centro Commerciale PortoGrande ha presentato la sua candidatura al “Marketing Awards 2024”, il riconoscimento annuale che il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc) organizza per premiare il valore aggiunto di tutte le attività, le campagne, le strategie ed i servizi di eccellenza resi alla clientela.

In particolare, PortoGrande è iscritto alla categoria “Refurbishment”, termine che, tradotto letteralmente, significa “ristrutturazione”.

Infatti, il centro commerciale, inaugurato nel 2001, è stato oggetto, a partire dal 2017, di ingenti interventi di riqualificazione strutturale e di miglioramento sismico.

Dal 2019, è stata operata una riduzione dell’estensione sull’ipermercato Ipercoop. Ciò ha consentito, tra il 2021 e il 2022, di inserire tre nuove superfici (“Calliope”, negozio di abbigliamento e moda; “Portobello” negozio di beni per la casa e “Uniero”, negozio di elettronica) con conseguente ampliamento dell’offerta merceologica.

Negli stessi anni, 2021-2022, è stata realizzata una nuova piazza in galleria ed è stata sostituita la pavimentazione.

Nel 2023, infine, sono state oggetto di restyling sia la galleria sia le facciate esterne. Si è avviato, inoltre, un processo di efficientamento energetico che ha incluso un’opera di relamping totale con tecnologia led e l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione.

L’impegno del Centro Commerciale PortoGrande verso la sostenibilità ambientale e l’attenzione al territorio è rintracciabile non solo nei nuovi rivestimenti della rinnovata galleria, ma anche nel rinnovato logo. In entrambi i casi, infatti, l’elemento centrale è la palma che rimanda, per l’appunto, al simbolo principale di San Benedetto e della Riviera delle Palme.

PortoGrande ha sancito l’inizio della sua nuova era green con una serie di eventi inaugurali, svolti tra il 23 e il 26 novembre 2023 e che hanno visto ospiti: Cristina D’Avena, Aurora Baruto, Joey e Rina, 44 Gatti e Nunzio Stancampiano.

Il grande coinvolgimento della clientela si è riscontrato non solo alla festa di inaugurazione ma anche nel mondo virtuale dei social. Le pagine Instagram e Facebook del centro commerciale, infatti, in concomitanza con queste iniziative, hanno registrato un notevole aumento di follower e interazioni.

La giuria 2024 del Cncc Marketing Awards esaminerà le candidature e proclamerà a giugno i vincitori.