MONTEFIORE DELL’ASO – Un gran numero di presenze per il penultimo incontro prima della chiusura della campagna elettorale della Lista n. 2 “Verso i Cinque Colli” tenutasi presso una abitazione privata di Via Gentile da Montefiore, coinvolgendo le vie adiacenti.

In sintesi, il giovane gruppo del candidato Sindaco Porrà si è presentato in un’ottica molto costruttiva, proponendo il programma elettorale con chiarezza e pronto al feed-back del pubblico. Si propone una suddivisione di compiti e la creazione di 2 team, configurazione che può favorire una maggiore tempestività e concretezza nella collaborazione con gli uffici comunali e nella comunicazione operativa, oltreché promozionale. Territorio, connessione, agricoltura, sinergia, compimento dei lavori pubblici, potenziamento, sociale.

Il gruppo, formato da età differenti, manifesta una forte volontà di responsabilizzare e responsabilizzarsi, quindi si evidenzia in questa campagna elettorale la volontà di un percorso formativo, con Porrà disponibile a creare una squadra per il futuro, in linea di continuità, coerenza ed evoluzione con le precedenti amministrazioni.