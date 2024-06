SAN BENEDETTO – Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare la situazione di degrado e disagio in Via Abruzzi, a San Benedetto. Residente nella zona, ha sottolineato come la presenza di una grande gru da anni abbia impattato negativamente sulla vivibilità della via, con attenzione anche al discorso rifiuti e cassonetti. Segue il testo della segnalazione.

“Sono un cittadino residente in Via Abruzzi e vi scrivo per denunciare una situazione di degrado ormai insostenibile della via stessa. In primis vi segnalo la presenza da oltre 4 anni di una gru gigantesca all’altezza del civico 26, utilizzata per la ristrutturazione/ampliamento di un solo appartamento, posto al piano attico della palazzina al suddetto civico. L’impatto della gru in questi 4 anni è stato devastante, togliendo posti auto vitali in questa zona, ostruendo il passaggio pedonale e soprattutto generando una situazione assurda per quel che riguarda il posizionamento dei cassonetti ed i relativi rifiuti depositati.

Ritengo che la presenza di una gru così imponente e impattante, in una via ultra trafficata, specie nel periodo estivo, per la ristrutturazione/ampliamento di un solo immobile, sia un vero unicum, un qualcosa di assurdo che, a mio avviso, il Comune non dovrebbe tollerare.

Via Abruzzi è una zona di grande passaggio per i turisti che si recano al mare e ritengo che il danno d’immagine generato dallo stato in cui versa da ormai 4 anni è senz’altro penalizzante per la città intera.

Approfitto, poi, per segnalare che anche le attività commerciali presenti contribuiscono ad amplificare lo stato di degrado con carrelli, pallet, scatoloni e altra immondizia generata e spesso lasciata sul marciapiede o fuori dai cassonetti“.

Lo stesso ha presentato la situazione all’attenzione del Comune, senza, tuttavia, ricevere ancora riscontro.