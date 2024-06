SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà mercoledì 5 giugno, alle ore 16,30, in via Gronchi, nel quartiere Agraria, l’inaugurazione del murale dedicato ai 150 anni dalla nascita di Adolfo De Carolis, realizzato, sotto la direzione dell’artista Vincenzo Lopardo, dallo staff del Museo del Mare insieme all’associazione Centro di Solidarietà di Porto d’Ascoli e ai bambini che frequentano il doposcuola del centro, divenuti i veri protagonisti nel rendere più accoglienti e colorati gli spazi in cui vivono.

Il murale rappresenta la fase conclusiva del progetto “Le arche. Il museo diffuso“, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha permesso allo staff del museo del Mare di continuare a sviluppare la sua idea di “museo sociale” come luogo di incontro, soprattutto per la comunità di riferimento, stavolta uscendo fuori dal museo e realizzando un processo di lettura, restituzione e valorizzazione del patrimonio della città. Oltre a questo, il progetto servirà a mantenere vivo il sodalizio fra le due realtà con l’obiettivo comune di una cultura vista come opportunità, in particolare nei contesti sociali più fragili.