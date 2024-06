ASCOLI PICENO – Ponte Ancaranese, nuova interruzione temporanea al transito S.P. n.3 per fasce orarie. Il provvedimento in vigore da lunedì a venerdì per monitoraggio altimetrico. Segue la nota:

«La Provincia di Ascoli Piceno informa che, con apposita ordinanza, è stata disposta l’interruzione temporanea al transito sulla S.P. n. 3 Ancaranese nel tratto corrispondente al ponte in muratura posto sul fiume Tronto, al km 1+020 circa, nella direttrice di marcia che, dal Comune di Ancarano, conduce nel Comune di Ascoli Piceno. Tale misura sarà operativa nella giornata di lunedì 3 giugno a partire dalle ore 14 fino alle 18 mentre, da martedì 4 fino a venerdì 7 compreso, la chiusura sarà attuata nella fascia oraria 8 – 18.

Il provvedimento del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno è stato adottato su richiesta della Provincia di Teramo che ha emanato analoga ordinanza nel tratto corrispondente di sua competenza sulla Strada Provinciale n.1/B. Si ricorda, infatti, che tra i due enti vige apposita convenzione ai fini della gestione unitaria degli interventi di messa in sicurezza del viadotto interessato.

La chiusura al traffico si rende necessaria al fine di consentire alla ditta incaricata di svolgere l’attività di monitoraggio altimetrico sul tratto interessato, nell’ambito delle fasi funzionale allo svolgimento di interventi successivi concernenti l’infrastruttura. La segnaletica di cantiere sarà gestita dalla Provincia di Teramo e dalla ditta incaricata. Ci scusiamo con gli utenti della strada per possibili disagi o rallentamenti».