MONTEPRANDONE-Davanti a una numerosa platea formata da genitori che accompagnavano, fieri, i loro figli, si è svolto, giovedì 30 maggio’24, presso la Nuova Sala riunioni a Centobuchi, l’incontro in cui sono stati consegnati premi, in borse di studio, a studenti di Monteprandone che hanno conseguito risultati scolastici eccellenti nel corso dell’anno 2022-23

“Sono orgoglioso e fiero di poter contribuire anche quest’anno a premiare i ragazzi. Ringrazio il sindaco, l’assessore, l’amministrazione tutta per la disponibilità e per il rapporto di collaborazione. C’è un feeling importante tra queste istituzioni e lo posso dire con orgoglio” sono state le parole del presidente dei Consorzi BIM, Luigi Contisciani. “Ringrazio anche l’assessore Giacinta Moloni che collabora con me da diversi anni. Speriamo di ritrovarvi qui il prossimo anno ancora più numerosi e magari anche con altre premialità”, ha aggiunto complimentandosi per il numero elevato di premi assegnati nel comune di Monteprandone

Il primo cittadino di Monteprandone, Sergio Loggi, poi, ringraziando tutti i presenti, ha affermato “Per noi il BIM è un supporto importante perché è un ente che, oltre a lavorare nell’ambito scolastico, opera anche nel sociale e nello sport. Siamo uno dei comuni più grandi che rientrano nel circuito BIM e questa sinergia porta a un risultato finale. Avere 40 borse di studio a Centobuchi e a Monteprandone, facendo un conteggio matematico, è il 20 % della provincia di Ascoli Piceno, considerando che in questo circuito ci sono anche Ascoli e San Benedetto. Quindi possiamo essere più che soddisfatti così come i genitori. Se i risultati si toccano con mano è perché dietro c’è qualcuno che riesce a indirizzare i propri figli nella dritta via. Senza la cultura e l’istruzione una comunità non cresce perché i punti cardine di una comunità sono il sociale e la scuola”

“Un ringraziamento particolare va al BIM che ci permette di riconoscere in maniera tangibile il vostro impegno” ha detto il vicesindaco Daniela Morelli rivolgendosi ai ragazzi presenti. “Che oggi ci siano tutti questi studenti da premiare, non è una novità perché durante il mio insegnamento alle scuole superiori, i ragazzi del nostro comune si sono sempre distinti per comportamento, per rendimento e per correttezza. Il riconoscimento va a loro ma anche alle famiglie” e ha poi invitato i ragazzi a non abbattersi mai

Dopo la consegna dei premi ad ogni studente, l’evento si è concluso con la foto di gruppo in piazza dell’Unità a Centobuchi