SAN BENEDETTO – I lavori per la riqualificazione del lato nord di via del Mare stanno arrivando in prossimità del sottopassaggio ferroviario.

Da oggi la ditta incarica sta intervenendo sui marciapiedi ammalorati dalle radici dei pini nel tratto compreso tra l’incrocio con via Scarlatti e il sottopasso.

L’opera richiede la disattivazione temporanea dell’impianto di pubblica illuminazione per consentire al personale di lavorare in sicurezza, visto che in tanti punti sarà necessario separare le linee dei sottoservizi elettrici dalle ramificazioni delle radici dei pini.

Pertanto nei prossimi giorni si potranno verificare interruzioni nel servizio di pubblica illuminazione della zona.