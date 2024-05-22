SAN BENEDETTO – Ecco l’ordine del giorno del Question Time di stasera, 22 maggio.
Molti i temi all’ordine del giorno, a partire dalle ore 18 in aula, dove i consiglieri avranno la possibilità di proporre interpellanze a sindaco e giunta.
Riportiamo di seguito i punti, nell’ordine in cui verranno esposti.
1
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE EMANUELA CARBONI AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE FONTANELLA PRESSO IL PARCO BAU DI VIALE DELLO SPORT-SAN BENEDETTO DEL TRONTO” (PROT. N. 38423 DEL 17/05/2024)
2
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANDREA TRAINI E NICOLO’ BAGALINI AD OGGETTO: “DEGRADO URBANO – ATTI VANDALICI DEI VRITER” (PROT. N. 38778 DEL 20/05/2024)
3
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AD OGGETTO: “RICHIESTA INSTALLAZIONE DOSSI VIA DARI” (PROT. N. 38984 DEL 20/05/2024)
4
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PASQUALINO PIUNTI AD OGGETTO: “VIA MONFALCONE” (PROT. N. 39220 del 21/05/2024)
5
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ANNALISA MARCHEGIANI AD OGGETTO: “BAMBINOPOLI” (PROT. N. 39242 DEL 21/05/2024)
6
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DEL CONSIGLIER COMUNALE PASQUALINO PIUNTI AD OGGETTO:”LAVORI IN VIA A. VOLTA” (PROT. N. 39391 DEL 21/05/2024)
7
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO CANDUCCI RIGUARDANTE IL 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI (PROT. N. 39398 DEL 21/05/2024)
8
DOMANDA DI ATTUALITA’ A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ANNALISA MARCHEGIANI AD OGGETTO.”CANTIERI PAESE ALTO” (PROT. N. 39445 DEL 21/05/2024)
9
INTERPELLANZA A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE L’AREA DOVE SORGEVA IL CAMPO SPORTIVO “F.LLI BALLARIN” (PROT. N. 38402 DEL 17/05/2024)
10
INTERPELLANZA A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 14/05/2024 AD OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESAZIONI-ATTO DI INDIRIZZO PER GLI EVENTI DEL PERIODO GIUGNO2024/SETTEMBRE 2024” (PROT. N. 38430 DEL 17/05/2024)
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