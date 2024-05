CUPRA MARITTIMA – L’incontro, organizzato dall’AVIS di Cupra Marittima in occasione del 45° anniversario della sua fondazione, vedrà come relatrice la stimata Dott.ssa Roberta Rossi, dermatologa con una lunga e brillante carriera nel campo della dermatologia.

Il dinamico direttivo dell’AVIS di Cupra Marittima, sempre attento alla promozione della salute e del benessere della comunità, ha deciso di celebrare questo importante traguardo con un incontro che affronta un tema di grande rilevanza: la prevenzione dei danni cutanei causati dall’esposizione al sole.

Durante l’evento, la Dott.ssa Rossi fornirà preziosi consigli su come proteggere la pelle dai raggi solari, illustrando le migliori pratiche per una corretta esposizione e l’uso adeguato dei prodotti solari. Particolare attenzione sarà riservata ai tumori cutanei, una delle principali preoccupazioni legate alla salute della pelle. La dermatologa spiegherà come riconoscere i segni precoci di questi tumori, enfatizzando l’importanza della diagnosi precoce e delle visite dermatologiche regolari.

“La prevenzione è il miglior alleato della salute,” afferma la Dott.ssa Rossi, “e conoscere i rischi legati all’esposizione al sole è fondamentale per ridurre l’incidenza dei tumori cutanei. Educare la comunità su queste tematiche è un passo cruciale verso un futuro più sano.”

L’incontro sarà un’opportunità unica per i cittadini di Cupra Marittima e dintorni , per approfondire la conoscenza sulla salute della pelle e sull’importanza della prevenzione, grazie alla competenza della Dott.ssa Rossi Roberta che condividerà le sue conoscenze e risponderà a tutte le domande. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’AVIS di Cupra Marittima tramite i canali ufficiali.