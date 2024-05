MONTEPRANDONE – È il saluto al pubblico di casa. È il congedo dal palazzetto di via Colle Gioioso, dopo 7 mesi. Sabato 18 maggio alle 17.30 per l’Handball Club Monteprandone penultimo impegno in campionato (poule playoff), l’ultimo in casa. L’avversario è la vicecapolista Belluno.

Per gli uomini di coach Andrea Vultaggio, reduci dal primo successo nella seconda fase della stagione (proprio al Colle, contro Prato il 4 maggio), esame severissimo. Sfumato il sogno promozione, l’obiettivo dell’HC è regalare un’ultima soddisfazione ai propri tifosi e far fare ancora un po’ di esperienza alla squadra.

Al solito l’ingresso al palas di via Colle Gioioso è gratuito.

Qui il quadro della 7a giornata della poule playoff.

Prato-Team Mascalucia 18/05 ore 15

Monteprandone-Belluno 18/05 ore 17.30

Bologna United-San Vito Marano 18/05 ore 20.30.

Di seguito, invece, la classifica.

Bologna United 12 punti, Belluno 11, San Vito Marano 11, Team Mascalucia 6, Monteprandone 5, Prato 3.