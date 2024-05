RIPATRANSONE – Il Festival di Cannes 2024 si prepara ad accogliere due donne contraddistinte da due grandi passioni che le hanno rese famose ben oltre i confini del nostro territorio.

Parliamo di Rosella Iobbi, da sempre appassionata e collezionista di Barbie nonché presidente dell’associazione “Sul Filo di un Sogno”, e della performer internazionale di burlesque Veruska Puff.

Nell’ambito della 77esima edizione della famigerata kermesse dedicata al cinema, che si svolgerà quest’anno dal 15 al 24 maggio, andrà in onda la trasmissione televisiva con interviste VIP “Anime di Carta”, realizzata da CIADD News di Pasquale Sciandra, dalla Paesi Uniti della Sabina di Paolo Polidori e condotta da Emanuela Petroni.

Ospite d’onore della puntata del 16 maggio sarà proprio Rosella Iobbi, accompagnata dal vice presidente dell’associazione Tommaso Iobbi e dalla segretaria Nazarena Peretti.

Rosella presenterà parte della sua collezione di Barbie, conservata integralmente presso il Museo delle Barbie a Ripatransone.

La bellissima performer di burlesque Veruska Puff interpreterà in trasmissione tre diversi modelli di barbie: Barbie Ponytail, la prima Barbie in assoluto del 1959; Barbie Enchanted Evening del 1960 e Barbie Day in the Sun della collezione “Hollywood Movie” (2000).

Cenni sull’associazione “Sul Filo di un Sogno” e sul Museo delle Barbie di Ripatransone

“Sul Filo di un Sogno” è una associazione che nasce nel 2010 dall’idea della sua fondatrice e presidente, Rosella Iobbi, di riunire tutti gli estimatori di Barbie.

Rosella spiega come e quando è nato questo suo grande amore per la bambola Mattel: “La mia passione per Barbie nasce negli anni ’80, quando a casa guardavo dalla prima televisione a colori la pubblicità di questa bambola tutta colorata e vestita di abiti e accessori alla moda. La mia famiglia, all’epoca, non poteva permettersi un regalo così costoso. Nel corso degli anni, però, non l’ho mai dimenticata quindi cominciai a cercarla su Internet e…la trovai!”

“Da quel momento – prosegue Rosella – me ne sono innamorata sempre di più e grazie a lei ho fatto viaggi e nuove amicizie ed è sorta in me l’idea di esporle perché le considero come piccoli gioielli che nelle scatole perdono la loro bellezza e che, dunque, meritano di essere ammirate da tutti. È il mio modo di gridare al mondo che la Barbie non è solo un giocattolo ma un’icona di moda e una grande amica!”

Così Rosella, ha allestito nel suo agriturismo di Ripatransone un vero e proprio museo di Barbie, il primo in Italia, che ospita oltre 2 mila esemplari originali Mattel.

All’interno delle teche di vetro della stanza sono esposte Barbie di tutti i tipi, dalle più comuni alle edizioni limitate, vestite di abiti spesso di grande valore, realizzati da famosi stilisti.

Pezzi forti della collezione sono senz’altro la prima Barbie del 1959 e Lilli, la bambola tedesca per adulti di cui Mattel acquistò nel 1956 i diritti dal tabloid Bild Zeitung per realizzare una Barbie identica a lei.

Rosella e la sua prestigiosa collezione di Barbie sono state spesso protagoniste di eventi e convention a tema in giro per l’Italia e hanno ottenuto anche premi e riconoscimenti.

Nel 2009, infatti, in occasione dei 50 anni di Barbie, Rosella ha partecipato al concorso della Mattel per “vestire e truccare la Barbie dei vostri sogni” ed è stata insignita della menzione speciale per l’abito più elegante e di alta sartoria.

Nel 2018, la collezionista ha vinto anche il premio I Love RFDC “per la passione nel collezionismo e l’impegno e la dedizione nel sostenere con entusiasmo la Roma Fashion Doll Convention”.