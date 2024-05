MONTEFIORE DELL’ASO – Torna il podismo a Montefiore: tutto pronto per la seconda edizione del Memorial Luciano Giannetti.

Segue il comunicato ufficiale:

«A Montefiore dell’Aso inizia la fase di avvicinamento alla seconda edizione del Memorial Luciano Giannetti che vuole diventare una classica nel panorama podistico provinciale del territorio piceno.

È il sodalizio Marà Avis Marathon a curare la parte organizzativa insieme al comitato per i festeggiamenti di Santa Lucia (santa patrona di Montefiore dell’Aso), la Polisportiva Montefiore Calcio, l’Avis Comunale Montefiore dell’Aso, la UISP provinciale di Ascoli Piceno e la locale amministrazione comunale in ricordo di Luciano Giannetti, grande sportivo e personaggio della comunità sportiva montefiorana. La gara appartiene al circuito Piceni&Pretuzi.

Appuntamento a domenica 12 maggio con partenza alle 9:00 presso il campo sportivo Giulio De Vecchis per la gara competitiva di 10 chilometri, a seguire 5 minuti dopo lo start per la camminata ludico-motoria non competitiva sulla distanza di 5 chilometri.

Il percorso competitivo di 10 chilometri, in alcuni tratti, è assai suggestivo e si articola lungo le strade principali del paese per giungere all’arrivo presso il campo sportivo.

Non resta che trascorrere una domenica all’insegna dello sport e anche del clima festaiolo in onore della patrona Santa Lucia, con la possibilità di usufruire del menù del podista (a soli 18 euro) per coloro che vogliono fermarsi in loco presso il ristorante-pizzeria Al Monte».

ISCRIZIONI

Iscrizioni su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/86235 oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it entro e non oltre le 12:00 di venerdì 10 maggio.