Di Annalisa Signorile

MONTEPRANDONE – In campo troviamo una rosa accattivante: Liccese, Andrea e Alberto Fratini che hanno fatto la differenza mettendo a segno 5 reti a testa, Messeri, Francalanci, Scrivo, Panzani, Balò, Pukri, Moretti, Colò, Pozzi, Jelassi, Mocellin, Dentico, anche loro protagonisti importati di questa partita che ha portato la squadra alla vittoria. Nonostante le sconfitte successive e l’attrito con la squadra avversaria nella partita di andata, il Monteprandone vince la partita con un risultato di 33-30.

Il coach Vultaggio dà spazio, grazie anche alle parate di Mucci, a chi in campionato a giocato meno e si possono notare le ottime prestazioni dei 2007 Mirko Salladini, Vagnoni e Tritto che scende in campo per la seconda volta consecutiva.

Attualmente il campionato è in stand-by, si ritornerà in campo il 18 maggio alle ore 17.30. L’Hc Monteprandone giocherà in casa sfidando la vice capolista Belluno.