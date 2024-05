Samb, Luciano Campitelli: “Io in società con Massi e Rapullino? La notizia è falsa”

"Non è vero niente di quello che è stato scritto e che è uscito sui giornali". Così Luciano Campitelli, ex Teramo, riguardo gli articoli di queste ore che vedrebbero l'attuale sponsor del Pineto in Serie C tra i possibili soci di Vittorio Massi