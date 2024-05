MACERATA – I “Pattinatori Sambenedettesi” anche quest’anno sono stati i protagonisti in assoluto dei campionati regionali corsa che si sono svolti il 14 aprile a San Severino Marche per quanto riguarda le specialità su strada ed il 28 aprile a Civitanova Marche per quelle su pista.

È pur vero che nelle competizioni rotellistiche ben otto sono le categorie e per ciascuna di esse si disputa più di una gara, ma le 36 medaglie conquistate la dice lunga sulle prestazioni degli atleti rivieraschi. Per l’esattezza 23 sono stati gli ori, 7 gli argenti e 6 i bronzi conquistati.

Lungo è l’elenco dei premiati, ma una citazione la merita certamente il giovanissimo Dario Silvestri che ha vinto in tutte le sei specialità (tre su strada e tre su pista) della sua categoria

Inoltre da citare i singoli premiati: Rachele Di Filippo (1 oro), Roberto Morganti (4 argenti, 2 bronzi), Miriam D’Olimpio (1 bronzo), Ginevra Di Filippo (2 ori, 1 bronzo), Carlotta Laganà (2 ori, 1 argento), Beatrice Errera (1 argento), Valentina Grannò (2 ori), Elena Botticelli (1 bronzo), Irene Falaschetti (2 ori), Davide Amabili (2 ori), Marco Cestarelli (1 bronzo) e Simona Spinozzi (2 ori). Da ricordare le buone prestazioni di Guido Barilari, Cristian Cocci, Flora Bettarini, Sara Della Malva, Giulia Di Donato, Silvia Silenzi e Livia Vivese.

A conferma della buona preparazione collettiva, vanno segnalate anche le vittorie della prestigiosa gara a coppie “team sprint” su strada delle Ragazze Ginevra Di Filippo e Carlotta Laganà e delle Senior Irene Falaschetti e Michelle Grannò. Inoltre, le vittorie conseguite nella staffetta “americana” composta dalle Allieve Sofia Puglia, Valentina Grannò ed Elena Botticelli nonché, nella analoga specialità ma per la categoria Ragazze, dal terzetto Carlotta Lagana, Beatrice Errera e Ginevra Di Filippo. E, ancora, il secondo posto dei Senior Davide Amabili, Marco

Cestarelli e Patrizio Colucci.

I risultati ottenuti premiano gli atleti per il costante lavoro svolto sotto la guida degli allenatori Andrea Amabili e Riccardo Bugari e riportano alla memoria gli anni nei quali la squadra dei Pattinatori Sambenedettesi è stata Campione nazionale.

Sono anche di buon auspicio per i prossimi Campionati italiani che si svolgeranno a San Benedetto: dal 23 al 25 maggio al circuito Merlini di via Gronchi per le gare su strada di Master, Senior, Junior e Allievi, il 26 maggio sul lungomare per la maratona delle medesime categorie di atleti, dal 28 al 30 giugno alla pista Panfili del centro cittadino per le gare su pista della categoria Ragazzi.