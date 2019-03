SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ultimo fine settimana, ancora due vittorie per i giovani Pattinatori Sambenedettesi dell’hockey in line che si vedono ormai ad un passo dalla fase finale nazionale. È infatti sufficiente ottenere un solo punto nelle ultime due gare per entrare nel novero delle migliori otto squadre che dal 24 al 26 maggio si disputeranno il titolo di campione italiano della categoria Under 16.

La prima partita ha visto la Samb affrontare il Modena e l’andamento dell’incontro ha in qualche modo ricalcato quello della precedente partita tra le due squadre. In quell’occasione i rossoblu avevano chiuso il primo tempo in netto vantaggio ma poi, nella ripresa, si erano fatti raggiungere dai “canarini” emiliani e solo nella fase di spareggio finale, ai tiri di rigore, erano riusciti ad imporsi.

Anche stavolta i Pattinatori Sambenedettesi sono partiti molto bene, tanto che hanno terminato il primo tempo sul punteggio di 4 a 0. Nella ripresa però il Modena ha tentato un’incredibile rimonta, complice qualche incertezza difensiva dei rossoblu, ed alla fine non ha coronato l’impresa veramente per poco. Il risultato finale ha visto prevalere la Samb 5 a 4 grazie ai goals messi a segno da Riccardo Carminucci (3), Ivo Perseo Mucchetti e Carlo Fineo.

Per dovere di cronaca va segnalato che tutti i quattro goals del Modena sono stati realizzati da Romeo Ganzerli, che già nella precedente partita contro la Samb era andato a segno due volte: con le sue prestazioni il modenese ha messo una seria ipoteca alla classifica dei marcatori (19 goals in 8 partite giocate).

Ben più lineare e con poche emozioni il secondo incontro che ha visto contrapposti i giovani del Ferrara a quelli della Samb. I rossoblu hanno costantemente dimostrato la loro supremazia ed hanno concluso senza particolare affanno la partita, vincendo 5 a 0 con goals di Andrea Funari (2), Riccardo Carminucci (2) e Carlo Fineo.

