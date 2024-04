SASSOCORVARO (PU) – Archiviata la 1° Regata Regionale di Flat Water Rowing (canottaggio tradizionale).

Segue la nota della Lega Navale Italiana:

«Il 28 aprile 2024, sulle acque del Lago di Mercatale a Sassocorvaro, la squadra della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ha incontrato e sfidato a suon di remi gli atleti dei circoli remieri marchigiani e di altre regioni limitrofe, nella prima regata regionale delle Marche.

La giornata di gare è stata organizzata dalla Società Canottieri Montefeltro ASD in collaborazione con la Delegazione Regionale Marche FIC e il Comune di Sassocorvaro Auditore, e ha visto impegnati più di 100 atleti gara, dai 10 anni in su fino alla categoria senior.

Le competizioni si sono svolte in condizioni meteo ottimali sui 1500 m (in deroga rispetto alla distanza regolamentare che prevede un percorso rettilineo di 2000 m) sull’unico bacino attualmente disponibile a livello regionale per l’organizzazione di regate di canottaggio tradizionale.

La sezione della LNI di San Benedetto del Tronto ha schierato circa 15 dei suoi giovani agonisti guidati dal coach Giovanni Meo, alcuni dei quali al loro esordio in gara. La regata è stata come sempre un momento di arricchimento e crescita per i ragazzi, oltre che molto utile per valutare la preparazione della squadra e dei singoli atleti in vista dei prossimi appuntamenti in acqua, primo fra tutti la 2° tappa del Trofeo Filippi di Coastal Rowing Beach Sprint (nuova e adrenalinica specialità olimpica del canottaggio costiero) che si terrà il 4 e 5 maggio presso il lido di Fano».