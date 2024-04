SAN BENEDETTO – Si rende noto che i sommozzatori del Nucleo di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti presso il porto di San Benedetto in supporto ad una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Benedetto, per procedere al recupero di un peschereccio.

Il natante, dal nome “Mostrillo“, era attraccato alla banchina del porto e si presentava inclinato sul lato di dritta, con la linea di galleggiamento notevolmente abbassata, a causa dell’ingresso dell’acqua dovuto ad una falla presente sullo scafo. I sommozzatori si sono immersi per sistemare delle fasce di polistere sotto allo scafo, in modo da poter sollevare il natante con due autogrù di grande portata.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in funzione due motopompe per aspirare l’acqua imbarcata. Una volta riportato in galleggiamento, il preschereccio è stato trainato da un altro peschereccio fino ad una vicino cantiere navale per le necessarie riparazioni.

L’attività di intervento è stata effettuata con il coordinamento della Capitaneria di Porto di San Benedetto.