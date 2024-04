Cupra Marittima celebra la Festa della Liberazione

Appuntamento lunedì 25 aprile alle ore 10,30 presso Piazza della Libertà per la deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti e per un approfondimento storico sui fatti della Liberazione, riferiti al territorio cuprense, tenuto dallo studioso Lucio Bruni.

di Redazione