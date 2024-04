MASSIGNANO – Dal 26 al 28 aprile, nel centro storico di Massignano, si terrà Gnè – Festival di arti, memoria e stupore: un tentativo di cambiare prospettiva al comune senso di arrendevolezza e disfattismo che oggi più che mai, ad ogni latitudine, si rifugia in quel “niente” come risposta che non lascia alternative. Gnè vuole essere quell’alternativa, farla fiorire.

Per tre giorni il paese si animerà di energie ed iniziative grazie ad una rete di persone, locali e non, che riapriranno spazi ormai chiusi e inutilizzati da anni dando vita ad un percorso diffuso di mostre d’arte, oltre a riempire vie e spiazzetti vari con concerti, presentazioni di libri e laboratori (fumetti, acquarelli, terracotta).

In programma anche camminate, installazioni di street art, mercatino di artigiani e agricoltori, lezioni di yoga, pranzi e cene.

Il festival, che vede la direzione artistica di Mattia Speranza e Francesca Becciolini, è realizzato con il contributo del Comune di Massignano e della Fondazione Carisap, e con la fondamentale collaborazione della Pro loco.

Il programma completo può essere consultato sul sito www.gnefestival.it e sui canali social Facebook e Instagram.