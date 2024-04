CUPRA MARITTIMA – Un film sulla regina del soul dalla pelle chiara, vincitrice di 5 Grammy su 6 nomination, che muore a Londra a soli 27 anni sotto l’ effetto di droghe e alcool. Un successo incredibile in tutto il mondo, Amy Winehouse ci lascia le sue canzoni e la sua ribellione scolpite nei nostri cuori per sempre. Sam Taylor-Johnson indaga nella sua giovinezza, i traumi e il suo rapporto con la musica che portò alla creazione di Back to black.

miglior film di animazione Europeo! Premiato agli European Film Awards Il mio amico robot è pieno di sfumature agrodolci, commovente e tenero. Lo spagnolo Pablo Berger, già autore dell'audace Blancanieves, si cimenta nella trasposizione animata della graphic novel omonima di Sara Varon, dando vita a un film interessante, che si distingue nel panorama del cinema di animazione internazionale. Al Margherita anche il Restiamo nel panorama musicale dei grandi con Sofia Coppola ed il suo ultimo lavoro, Priscilla, presentato a Venezia 80 e premiato con la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile di Cailee Spaeny. Basato sul libro di memorie di Priscilla Presley e realizzato contando sulla sua consulenza, Priscilla presenta a Coppola un compito difficile: onorare i ricordi di una donna e allo stesso tempo fare luce in modo lucido e franco su circostanze piuttosto allarmanti. È una sfida che la regista affronta con calibrata perspicacia; infatti, Priscilla non è né sensazionalistico né edulcorato. È uno sguardo sensibile, anche se leggero, su una giovane che si risveglia da un sogno e si confronta con la vita a occhi aperti.

BACK TO BLACK di Sam Taylor-Johnson (USA 2024, 122′)

La vita e la musica di Amy Winehouse, la cantante britannica scomparsa prematuramente all’età di 27. Il viaggio dall’adolescenza all’età adulta e la creazione di uno degli album più venduti del nostro tempo

giovedì 18/4 ore 21,15 venerdì 19/4 ore 19 -21,15 sabato 20/4 ore 19-21,15 domenica 21/4 ore 18,15 -20,40 lunedì 22/4 ore 21,15 VOS* *versione originale inglese sottotitolata in ita IL MIO AMICO ROBOT di Pablo Berger (SP/FR 2024, 90′)

Basato sulla popolare graphic novel della scrittrice nord-americana Sara Varon, ci mostra le avventure e le sventure di Cane e Robot a New York durante gli anni ’80.

Miglior film di animazione Europeo (EFA)

sabato 20/4 ore 17,30

PRISCILLA di Sofia Coppola (USA 2023, 113′) domenica 21/4 ore 16,30 L’adolescente Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley, ma l’uomo che è già una fulminea superstar del rock and roll, diventa qualcuno del tutto inaspettato nei momenti privati. Migliori amici, vulnerabili e alleati nella solitudine.