ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla carreggiata nord dell’Autostrada A14, al Km 342, poco dopo l’ingresso del casello di Roseto degli Abruzzi, a seguito dell’incendio di un autoarticolato adibito al trasporto di bibite.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore e successivamente hanno avvolto l’intero mezzo. L’autista, appena accortosi dell’innesco dell’incendio, ha subito accostato il mezzo sulla corsia di emergenza ed è sceso velocemente dalla cabina di guida, portandosi in una posizione di sicurezza.

L’arrivo sul luogo dell’incendio della squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è stato ritardato dal blocco del traffico in autostrada, pertanto l’autobotte, inviata sul posto dal Comando di Teramo, è stata fatta transitare contromano sulla carreggiata nord con la scorta della polizia autostradale. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incendiato che è stato poi recuperato da un carro attrezzi.

Per tutta la durata dell’intervento la carreggiata nord dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico veicolare e si è formata una lunga colonna di mezzi in fila. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo e il personale di Autostrade per l’Italia per gli adempimenti di propria competenza.