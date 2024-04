TERAMO – Quella di oggi, 16 aprile, è stata una dura giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo. Due squadre della sede centrale sono intervenute per estinguere un vasto incendio nel comune di Isola del Gran Sasso.

L’incendio ha interessato una zona impervia boschiva, inaccessibile ai mezzi, non lontana dalla frazione Cerchiara, con le fiamme che sono state spinte dal forte vento. È stato richiamato anche personale libero dal servizio, immediatamente inviato sul posto. In accordo con il Sindaco, la popolazione di Cerchiata è stata preallertata per un’eventuale evacuazione che, al momento, non si è resa necessaria grazie al massiccio impiego di uomini e mezzi che ha consentito di arginare le fiamme mantenendole lontano dal paese.

È stato richiesto anche l’intervento di canadair dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, non hanno potuto effettuare lanci di acqua a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto hanno operato anche squadre di volontari AIB dell’antincendio boschivo dell’associazione Gran Sasso d’Italia Sezioni di Teramo, Bellante, Mosciano e Sant’Egidio alla Vibrata, dell’associazione CIVES di Teramo, dell’associazione Aquile del Parco di Arsita e dell’associazione PIVEC dell’Aquila.

Durante la notte sarà mantenuto un presidio di vigilanza e controllo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo e dell’associazione Gran Sasso d’Italia Sezioni di Isola del Gran Sasso e Mosciano.