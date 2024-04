PESCARA – Si è conclusa nel migliore dei modi la scampagnata di un husky in prossimità del casello autostradale di Villanova (PE) in A25 nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato.

Prima che l’animale, evidentemente impaurito e disorientato, invadesse la carreggiata autostradale, creando pericolo per sé stesso e per gli utenti della strada, gli agenti della Polizia Stradale di Sulmona sono riusciti a bloccarlo ed a metterlo in sicurezza nell’area di parcheggio.

Gli operatori, poi, tramite la medaglietta presente sul collare del cane sono riusciti a risalire al proprietario che, contattato, riferiva di essere alla disperata ricerca del proprio animale da compagnia, che si era allontanato poco prima dalla loro abitazione fuggendo rapidamente.

Maya – questo il nome della cagnolina fuggita – è stata quindi riaffidata al proprietario che ha potuto riportarla a casa sana e salva.