Video e foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – Presentato alle ore 18.00 di ieri 12 aprile, all’Auditorium Tebaldini del Comune, il progetto di riqualificazione dell’ex piazza della verdura e di via Palermo. Erano presenti oltre all’assessore ai lavori pubblici, decoro urbano, igiene pubblica, gestione rifiuti, viabilità e trasporto, Tonino Capriotti, i tecnici che hanno lavorato sul progetto: Marco Bollettini, Alessia Nardi e Americo Traini, alcuni cittadini e il comitato di quartiere con Luigi Olivieri presidente.

Il presidente della Commissione Gino Micozzi ha dato la parola all’architetto Marco Bollettini che ha illustrato la riqualificazione di via Montebello iniziando la storia di un vuoto urbano, così è stato chiamato, verificatosi nel 2008 con la demolizione della piazza della verdura e del pesce. Bollettini ha richiamato tre momenti di tale spazio iniziando dalla fine dell’800 ed ha esposto tutto l’accurato e scientifico studio fatto prima della progettazione incluso le testimonianze di alcune persone. Per esempio la realizzazione della prima scalinata che è quella precedente all’attuale, essa collegava la stazione al quartiere stesso perché la stazione era su un livello superiore per superare il dislivello non si sono trovate le foto.

Nell’ex piazza Montebello o comunemente chiamata “della verdura” e “del pesce” erano appunto presenti i frutti che il nostro territorio offriva: dal mondo rurale verdura, uova e a volte animali come polli, conigli e dal mare, il pesce. L’ispirazione della realizzazione è stata quella di realizzare un ambiente vivace, allegro, colorato come d’altronde era quello degli anni in cui c’era il mercato di tali prodotti. Quindi si è voluto recuperare i simboli della marineria sambenedettese, simboli disegnati sulle vele delle paranze e delle lancette e riportate sulle 16 vele che saranno montate sulla piazza e che saranno realizzate in tessuto soltec della ditta francese Sergio Ferrari che è molto resistente. Le vele ripareranno le persone dal sole e non dovrebbero scolorire ha affermato Bollettini. Non mancheranno le panchine, né il verde, che in realtà, come ha fatto notare il consigliere Paolo Canducci, sarebbe da aumentare.

Ci saranno due fontanelle in chiave moderna, inoltre saranno sistemati 4 pali alti 8 m. per l’illuminazione notturna. La pavimentazione sarà simile a quella realizzata nel corso Moretti. La riqualificazione di piazza Montebello prevede anche l’aggancio con via Palermo, sulla quale all’altezza delle scale sarà situata una barca che simboleggia un approdo a terra dopo un lungo viaggio.

Veramente un bel progetto!