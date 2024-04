ASCOLI – Promuovere la solidarietà, far conoscere le diverse forme dell’impegno sociale e testimoniare tutto il “bello” di essere volontari.

Domenica 14 aprile ad Ascoli Piceno torna la Festa del volontariato, con il coinvolgimento di oltre 40 associazioni da città e provincia, che animeranno ben sette diverse location del meraviglioso centro storico, tra piazze e spazi al chiuso. Promossa da CSV Marche Ets, in collaborazione con Bottega Terzo settore e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, l’evento ha fatto registrare un’ampia adesione di volontari e organizzazioni, che dalla tarda mattinata in poi accoglieranno i partecipanti, all’insegna della solidarietà attiva sul territorio.

Laboratori ludico-creativi e di arte terapia, percorsi e giochi per grandi e piccoli, dimostrazioni di primo soccorso e protezione civile, punti informativi, proiezioni video, momenti di attività motoria per tutti, convegni, dibattiti e tanto altro sono le proposte delle associazioni che si potranno incontrare in Piazza del Popolo, palazzo dei Capitani, Loggia dei Mercanti, auditorium E. Neroni, chiostro di S. Francesco, polo culturale S. Agostino e alla Bottega del Terzo settore.

Per info: CSV Marche Ets – sportello di Ascoli presso Bottega del Terzo Settore

tel 0736 248732 dal lun. al ven. 15,00 – 19,00, mart. e giov. anche 9,30 – 13,30