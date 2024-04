SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’assessore alla cultura e turismo del Comune di Montefiore dell’Aso, Ilaria Cruciani, presenta due ricorrenze significative, di due realtà nate nel territorio cinquant’anni fa: l’AVIS e il Gruppo Corale.

L’AVIS, Associazione volontari italiani del sangue è un ente del terzo settore molto importante in quanto riguarda la solidarietà, l’impegno al mantenimento dello stato di salute di tanti cittadini che tramite i soci donatori aiutano persone anche al di fuori della propria sezione locale.

L’assessore Cruciani ci comunica che: “Mai come in questi ultimi anni si è meglio compresa l’importanza di donare il sangue, con l’obiettivo di essere utili al più esteso numero possibile di utenze in stato di emergenza o necessità sanitaria. Nel fine settimana appena trascorso alcuni intensi momenti presso il Polo museale di San Francesco, cornice aperta e adatta ad accogliere momenti solenni e di importanza istituzionale, alla presenza del Presidente Alice De Carolis, del Consigliere AVIS Nazionale Massimo Lauri, del giovane Direttivo e tutti i Soci”.

L’assessore ha anche informato che nel prossimo weekend e cioè sabato 13 aprile e domenica 14 aprile 2024 verrà celebrata una messa e sarà organizzato un pranzo sociale. Il programma inoltre comprende uno spettacolo per ragazzi che si terrà il 13 aprile e sarà curato dal gruppo Lagrù e l’Assemblea annuale AVIS Provinciale Ascoli Piceno il giorno seguente, 14 aprile. I dettagli del programma saranno condivisi sui canali social e web delle due associazioni interessate. Aggiunge la Cruciani: “Insieme ad AVIS, nasceva nel 1974 anche un gruppo di appassionati al canto in un’occasione molto importante, che oggi ancora porta con sé delle conseguenze importanti, e connette la struttura culturale di Montefiore fra il passato e un presente in continua evoluzione. Era il centenario della nascita di Adolfo De Carolis, pittore, incisore e poliedrico personaggio montefiorano; fra gli eventi pensati per l’occasione, il Comitato per i festeggiamenti ospitò allora un coro valdostano diretto dal Maestro Renato Moreschini, conterraneo”.

L’amministrazione ringrazia il Gruppo Corale che da 50 anni ha divulgato i sentimenti dell’anima di Montefiore in ogni parte d’Italia e d’Europa, con una notevole tenacia e spirito di passione.

L’Assessore alla cultura conclude: “Il Coro locale ha ospitato gli amici del Coro Improvviso di Rosà (Vicenza), corale tutta maschile prestigiosa che ha regalato un effetto davvero speciale al concerto di sabato 6 e alle Messe celebrative del 7 aprile, condivise con Avis. La partecipazione del Gruppo Corale Montefiore nei suoi 50 anni di attività rientra anche nel programma di eventi previsto dall’Assessorato alla Cultura per i 150 anni dalla nascita di Adolfo De Carolis (1874 – 2024) con la preparazione di un’esibizione dedicata ai canti ed alle musiche dei primi del Novecento, per dare voce ai temi, ai paesaggi, alla cultura locale rappresentata da Adolfo De Carolis, celebrativa di un infinita e dettagliata realtà Picena, in cui è inciso Montefiore dell’Aso con i suoi abitanti”.

Per info: Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Montefiore dell’Aso 3474419872