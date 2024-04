FERMO – Due incidenti stradali mortali nel giro di poche ore nelle Marche, con una dinamica simile e lo stesso tipo di autovettura: ieri sera a Francavilla d’Ete (Fermo) verso le 20 una Polo Volkswagen era uscita di strada con a bordo un ragazzo di 19 anni, deceduto, e altri quattro giovani feriti di cui uno in gravissime condizioni; circa sei ore dopo, intorno alle due, questa volta in provincia di Pesaro Urbino, un 44enne ha perso controllo del mezzo che si è ribaltato finendo contro un albero. Anche per lui, non c’è stato purtroppo niente da fare.