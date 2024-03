SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è chiusa con successo, sabato 23 marzo, la rassegna teatrale “Voci d’artista” del cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto, a cura dell’associazione Caleidoscopio APS. Sul palco Veronica Rivolta nello spettacolo “Piaf”, omaggio all’intramontabile artista francese Edith Piaf, scritto da Federico Malvaldi e prodotto dalla compagnia Masnadieri.

Un monologo di parole e musica narrato e interpretato con la forza e l’intensità di chi sa dare il giusto valore alle parole e le sa restituire al pubblico con profondità e commozione; un coinvolgente viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la vita e le canzoni più celebri di Edith Piaf, ma soprattutto un percorso emozionale nel mondo interiore della grande artista francese, fatto di miseria e successo, tristezza e felicità, cadute e nuovi inizi e, soprattutto, di un’immensa solitudine e di un enorme bisogno di amore, chiave di lettura fondamentale per comprendere un’esistenza fatta di eccessi e di abusi, esasperata e sregolata e, dunque, sopra le righe. Una vita in cui tutto, nel bene e nel male, è uscito fuori dagli argini, straripando in un crescendo di emozioni spesso incontenibili.

Quelle stesse emozioni che Veronica Rivolta è riuscita a regalare al pubblico, come da uno scrigno prezioso, accarezzando ogni spettatore con il potere delle parole e la bellezza di canzoni senza tempo, che entrano nel cuore per restarci per sempre. Non era facile trasmettere al pubblico la potenza e il pathos della voce di Edith Piaf e non era altrettanto semplice ridare vita a quella voce, in cui è racchiusa una miriade di sensazioni e di sentimenti contrastanti. Eppure Veronica Rivolta è riuscita a farlo grazie alla sua voce calda e vibrante e con la naturalezza e la credibilità di chi sa immedesimarsi in ciò che racconta, di chi crede a ogni singola parola che dice, di chi narra una verità in cui ognuno può riconoscersi.

Uno spettacolo commuovente e denso di suggestioni; un ritratto autentico e sincero di un’artista che ha lasciato il segno; un tenero e appassionato omaggio a una voce che vivrà in eterno.