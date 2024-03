CUPRA MARITTIMA – San Basso, patrono del Comune di Cupra vescovo di Nizza e martire, famoso per le tre celebrazioni nel corso dell’anno: il 5 dicembre in ricorrenza del suo martirio; il 1° luglio in ricordo del ritrovamento delle spoglie e l’impegno dei Cuprensi per impedire l’asportazione del corpo da parte dei marinari provenienti da Nizza, Venezia e Termoli; il lunedì di Pasqua in cui si onora la traslazione della salma dalla Pieve di San Basso alla Civita a Marano.

Il lunedì di Pasquetta, i cuprensi e non solo si ritroveranno a festeggiarlo tutti insime per il paese ed ecco di seguito il programma dei festeggiamenti previsti:

-8:15 Arrivo della banda “Città di San Benedetto del Tronto”

-8.30 Tradizionale gioco de “la ngiucchetta” davanti la Chiesa di San Basso

-9:00 Gara podistica e camminata ludica motoria per le vie del paese

-dalle 12.15 (fino a sera) Apertura stand gastronomicoin Via Nazario Sauro

-15:00 Kalù Stripp Show, esibizione per bambini in Piazza Possenti

-16.00 Esibizione di ballo “Planet Dance 2000” in Piazza Possenti

-17.00 Secondo Tempo – Max Pezzali 883 Tribute Band, musica live in Via Nazario Sauro

-19.00 Brindisi a San Basso presso lo stand in Via Nazario Sauro

-20.00 “The Crosswalkers” The Beatles Tribute Band

-22.30 Spettacolo pirotecnico

Durante tutta la giornata ci sarà l’esposizione di bancarelle e stand Hobbisti sul lungomare e per le vie del centro. Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile la consueta Pesca a premi in Piazza della Libertà nei locali del Municipio. Certamente di grande interesse, si potrà nel contempo visitare il Presepe Permanente e il Museo Archeologico del Territorio nel Borgo di Marano e la Mostra Mondiale di Malacologia in Via Adriatica Nord.