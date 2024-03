CUPRA MARITTIMA – Riccardo Milani con il film ‘Un Mondo a parte’ racconta la resistenza culturale, l’importanza della scuola nelle piccole comunità montane e quanto sia determinante impegnarsi per un futuro migliore, che passa attraverso il ruolo sottovalutato e insostituibile degli insegnanti. Il film è stato girato nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

Proseguono le proiezione del thriller psicologico May December di Todd Haynes. Il regista prende spunto da un fatto di cronaca degli anni 90 per mettere allo specchio due donne Elizabeth attrice e Grace con i loro drammi nascosti e non.

Grazie all’opera preziosa di restauro della Cineteca di Bologna, poremo rivedere sul grande schermo uno dei film più antimilitaristi della storia del cinema. Girato dopo 10 annia dalla bomba atomica, il film nipponico L’arpa Birmana di Kon Ichikawa un’opera centrale per la storia del cinema.

Programma: