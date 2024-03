Punto e a Capo – Speciale Elezioni Cupra Marittima. Il sindaco Piersimoni della coalizione ‘SiAmo Cupra’: “Una città turistica 12 mesi l’anno da far crescere in sinergia con i cittadini”.

Nel vivo della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali che si terranno a Cupra l’8 e il 9 giugno, la voce del Sindaco cavalca l’onda mediatica rivolgendosi ai cittadini. Importanti bandi vinti e finanziamenti arrivati dall’Europa hanno permesso di realizzare molti obiettivi per il bene comune della collettività di Cupra – dice il Sindaco – e con la mia Squadra siamo desiderosi di poter dare continuità operosa al buon lavoro svolto. Accogliamo di gran cuore la fiducia che avete riposto in noi – rivolgendosi ai cittadini – e sono grato per il nostro esserci sinergico che ci ha permesso di superare le criticità annose di questi ultimi anni, come il Covid. Fortemente motivati rinnoviamo il mio e il nostro impegno come SiaAmo Cupra”- conclude Piersimoni –

Segui la puntata.