ITALIA – Alle prossime elezioni europee potranno esprimere il loro voto, oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in UE, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine, gli elettori che si trovino per questi motivi in altro Paese UE e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire all’Ufficio Consolare competente entro il 21 marzo apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il modello per la domanda è reperibile sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e su quelli delle sedi consolari.

Per maggiori informazioni:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezioniparlamentoeuropeo/ .