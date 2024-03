Ivo Cotani ospite alla sesta puntata di “Arti & Scienza”: “L’estetica dei miei lavori è fortemente legata all’immaginario della Joie de vivre”. Uno dei primi due pittori italiani in residenza artistica a Ryhiad, Arabia Saudita

Pittore ascolano vive tra Ascoli, Roma, Treviso e Spagna. Vincitore della finale regionale “Martelive” nella sezione Streetart, Roma per la pittura. Premiato per il concorso sulle “Tracce di Licini” che riguarda le eccellenze artigiane. Ospitato al Misk Art Institute, di Ryhiad per la ricerca di arte contemporanea. La sua arte parte dal suo vissuto, ma tende sempre a parlare in maniera universale

di Giancarla Perotti