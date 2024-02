SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta questa mattina, giovedì 15 febbraio, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso “Storie di Alternanza e competenze”, promosso dalla Camera di commercio delle Marche e da Unicamere, allo scopo di valorizzare i racconti di alternanza realizzati, nell’ambito dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, dagli studenti italiani su diversi temi, come la transizione digitale, la sostenibilità, la cultura, il made in Italy, l’inclusione e l’imprenditorialità.

Ad aggiudicarsi sia il primo che il secondo posto è stato l’ I.I.S. “A. Capriotti” di San Benedetto, rappresentato, per l’occasione, dal Dirigente Scolastico, il professor Enrico Piasini, e dagli alunni vincitori. Presenti all’evento anche il dottor Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, e la dottoressa Chiara Biondi, assessore della Regione Marche con delega all’Istruzione.

Le prime classificate, per la sezione “Licei per percorsi PCTO” sono state Annalisa Bruni, Sara Del Toro e Camilla Ruffo (5^ D – liceo linguistico) con il video dal titolo “Simulazione tirocinio scuole medie”, nell’ambito del progetto “Esperienze da rivivere”, nel quale hanno testimoniato le attività legate al tirocinio formativo in lingua spagnola presso le scuole secondarie di primo grado a Salamanca e il periodo di stage per il PCTO a Valencia. Secondo classificato, per la sezione “Istituti Tecnici e Istituti Professionali per percorsi di PCTO, apprendistato di 1° livello, alternanza rafforzata”, Liam Stasio (4^ A sistemi informativi aziendali – istituto tecnico del settore economico) con il video dal titolo “Web – Developing a Vienna”, in cui ha riportato la propria esperienza di PCTO, legata al progetto “Erasmus Plus”, nella capitale austriaca in cui, nel corso di un mese, ha avuto modo di potenziare le abilità informatiche relative al percorso di studi. Gli alunni sono stati guidati dalla professoresse Maria Donata Cecere e Sabrina Proietti, Funzioni Strumentali Area 2 “Rapporti con gli enti esterni e Orientamento”, dalle professoresse Maria Pia Ruggieri e Simona Ruggieri, docenti tutor PCTO, e dalla professoressa Luisa Basili, docente di lingua spagnola.

“Questo risultato è merito dell’impegno delle ragazze e dei ragazzi che hanno realizzato dei lavori, nei quali hanno descritto la loro esperienza relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento legati anche a progetti internazionali. Un plauso va alle Funzioni Strumentali di quest’area, ai tutor e ai docenti del liceo linguistico e dell’istituto tecnico del settore economico che, nella loro pratica quotidiana, guidano gli alunni del triennio ad affrontare i PCTO come momento per mettersi alla prova, sviluppare competenze e prefigurare il loro progetto di vita – ha dichiarato soddisfatto il Dirigente Scolastico.